Львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган», решили не усыплять

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

В действиях хищников директор крымского сафари-парка не увидел ничего противоестественного.

Львов, растерзавших сотрудницу парка «Тайган», решили не усыплять

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Трех львов, которые на днях задрали сотрудницу крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, решили не усыплять. Об этом основатель зоопарка Олег Зубков заявил в беседе с агентством РИА Новости. Он объяснил это тем, что не нашел ничего противоестественного в действиях животных.

«Львы здесь ни при чем, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. Со львами никто ничего делать не будет», — отметил Зубков.

О трагедии стало известно накануне. Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

При этом эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотографирования лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который позже пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь растерзал мужчину в собственном доме в Якутии.

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