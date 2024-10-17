«Ослы пинают мертвого льва»: в столице Латвии снесут памятник Барклаю-де-Толли

Бронзовая статуя русскому полководцу шотландско-немецкого происхождения стояла в Риге 22 года.

Антироссийская риторика не смолкает в Прибалтике. Мэрия Риги приняла решение демонтировать памятник Барклаю-де-Толли. Мол, монумент грозит национальной безопасности.

Сторонники демонтажа считают, что Россия использует памятники для усиления своего влияния, и бронзовая статуя русскому полководцу шотландско-немецкого происхождения — яркое тому подтверждение. Из латвийской столицы — репортаж корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

Они, буквально, завалили депутатов письмами, не раз выходили на Ратушную площадь с плакатами, устраивали громкие акции возле рижской думы и протестовали против сноса памятнику Барклая.

«Памятники не требуют никаких вложений, не требуют налогов на их содержание там, не требуют кормежки эти люди, которые поставленные, которые заслуженно там находятся», — говорит общественный деятель Тамара.

Но тем, кто волен принимать решения на высоком уровне, не до общественного мнения. Особенно, когда речь идет о всем, что связанно с Россией. 26 депутатов проголосовали за снос постамента. Демонтировать еще и статую пожелали 28 человек.

«Мертвого льва может пнуть даже осел. К сожалению, мы — сегодняшние ослы, которые пинают тех львов, которые были в то время», — говорит общественный деятель Владимир Соколов.

Чем помешал рижским властям памятник, который стоит здесь уже 22 года? Все просто — личная неприязнь вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса. По его мнению, монумент служит «знаком прославления Российской империи и восхваления русификации». Не обошлось без хвалебных речей.

«Сегодня Рижская дума проголосовала за демонтаж памятника Андреасу Барклаю-де-Толли, как самой статуи, так и ее основания. Поздравляем всех рижан и патриотов Латвии!» — написал вице-мэр в соцсети.

Стереть с рижской земли памятник Барклаю — шотландцу с русским сердцем — пытались не раз. Его обливали краской вандалы. И около месяца назад вопрос о демонтаже уже выносили на обсуждение. Тогда, правда, законных оснований не нашлось. Депутаты сделали выводы, что монумент не относится к периоду «советской оккупации» Латвии.

«Я просто спросил их, какое у них историческое, культурное основание для того, чтобы памятник демонтировать. Я основного ответа не получил. Все мотивируют только «путинской страшной угрозой», — отметил общественный деятель Дмитрий Прокопенко.

Но какую именно угрозу представляет для Риги памятник, представитель вице-мэра так и не смог ответить. Сухой заученный ответ, что, мол, монументу русским военным не место в Риге. А уходя от защитников статуи, он и вовсе добавил, что памятник, правда, почему-то, Наполеону, они все равно снесут.

«Вот эти „красавцы“ — они пытаются переписать историю. Но я хочу сказать, что, чтобы переписывать историю, для начала нужно что-то написать, а они ничего не написали», — жалуется независимый депутат Инна Дьери.

Демонтируют памятник довольно быстро, всего за три месяца. Монумент русскому военачальнику, генералу-фельдмаршалу перенесут в специальный парк. По соседству расположатся памятники латышским советским писателям Судрабу Эджусу и Андрею Упиту. Последний, кстати, вообще планируют распилить и в «раздвоенном» виде установить. Рижские власти считают, что в этом есть некий символизм, демонстрация жизни: положительная — это писательство, отрицательная — связь с советской властью.

«В Латвии есть такая организация, которая исследует историческое наследие и предлагает вычеркнуть из лиц Латвии те черты, где славится российское», — говорит глава комиссии по миграции в Латвии Гунарс Кутрис.

С каждым годом ситуация становится все хуже, и под угрозой уничтожения оказались даже те памятники, которые установлены на захоронениях, не запланированных к переносу. Такие призывы уже не раз звучали от латышских националистов.