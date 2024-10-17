Аль Пачино признался в двух банкротствах: «Сумасшедшее проматывание средств»

Звезда «Лица со шрамом» даже не понимал, куда уходили его деньги.

Американский актер Аль Пачино столкнулся с первым своим банкротством после съемок в фильме «Крестный отец». Об этом 84-летняя звезда рассказал в своих недавно вышедших мемуарах.

«То, сколько я тратил денег и куда они уходили, было просто сумасшедшим проматыванием средств», — приводит слова актера издание Page.six.

Аль не стал скрывать, что неосмотрительно относился к заработанным деньгам, тратя их на все подряд. Первый раз голливудский актер потерял самообладание после выхода своего первого хита в виде первой части фильма «Крестный отец» в 1972 году. Ему заплатили 35 тысяч долларов, что было меньше обещанного, но и их он быстро потратил — звезда оказался в долгах.

Актер вновь приступил к съемкам в различных кинокартинах, но в итоге провалился в финансовую яму уже в начале 2000-х годов. Тогда он встречался с актрисой Беверли Д’Анджело, она подарила знаменитости сына и дочь. Ему пришлось контролировать не только траты на самого себя, но и детей.

Звезда «Лица со Шрамом» не стал скрывать, что во время своего второго банкротства владел несколькими домами, 16 автомобилями и 23 мобильными телефонами. Вместе с тем Аль отдавал не менее 400 тысяч долларов в год своему ландшафтному дизайнеру, который занимался благоустройством одного из домов. Причем в последнем — актер даже не жил.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая избранница Аль Пачино провела ночь в отеле с другим мужчиной.