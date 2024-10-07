Новый дедушка? Молодая избранница Аль Пачино провела ночь в отеле с другим мужчиной

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Девушка Аль Пачино Нур Альфалла провела ночь в отеле с комиком Биллом Махером

Новый дедушка? Молодая избранница Аль Пачино провела ночь в отеле с другим мужчиной

Фото: www.globallookpress.com/© Mayer/face to face

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Знаменитостей заметили покидающими гостиницу в Лос-Анджелесе около полуночи в ночь на 7 октября.

Нур Альфалла, молодая возлюбленная легендарного актера Аль Пачино, провела ночь в отеле вместе с 68-летним американским комиком Биллом Махером. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на снятые снимки.

С 83-летним артистом, звездой «Крестного отца» девушка познакомилась в Лос-Анджелесе еще в конце 2010 года. Общаться теснее они начали в 2020-м во время пандемии коронавируса, а в 2023-м Альфалла подарила Пачино наследника.

Своей любовью к взрослым мужчинам 30-летняя Нур прославилась достаточно давно. Только вот многие оказались удивлены обнародованию последних снимков — папарацци заметили кинопродюсера с Биллом Махером в машине перед отелем Chateau Marmont.

Пара выглядела очень расслабленной и счастливой. Звезды выглядели прекрасно: Махер был одет в белую рубашку и серый костюм, а Альфалла предпочла черное кружевное бра и облегающую майку. Гостиницу в Лос-Анджелесе знаменитости покинули около полуночи в ночь на 7 октября.

Примечательно, что несколькими часами ранее Нур и Аль Пачино были замечены выходящими вместе из ресторана Chez Mia в Голливуде.

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