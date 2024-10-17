Суд вынес приговор водителю трамвая, сбившему пешеходов в Петербурге

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В Петербурге водитель трамвая, сбивший пешеходов, получил условный срок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Громкая история произошла в Северной столице весной этого года.

В Петербурге сегодня поставили точку в громкой истории с участием водителя трамвая. Она произошла весной и закончилась трагедией.

Во время обкатки состава после техобслуживания сотрудник ДЕПО не убедился в нормальной работе тормозной системы и не смог остановиться на светофоре. В итоге вагон протаранил толпу пешеходов. Два человека получили травмы, одна женщина скончалась в больнице спустя несколько дней.

Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости. «День жестянщика» отметили водители в десятках российских регионов.

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