Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 882 0

Эндокринолог Гончарова: завтрак не имеет гендерных различий

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эндокринолог прокомментировала удивительные результаты исследований ученых из Канады.

Завтрак не имеет гендерных различий, первый прием пищи должен подбираться индивидуально в зависимости от особенностей здоровья каждого человека. Об этом рассказала эндокринолог Анна Гончарова в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, все утверждения по поводу того, что мужчинам и женщинам нужна разная еда — это миф.

«Я могу только сказать, что это миф, который не имеет права на существование. Завтрак должен подбираться персонализировано в зависимости от состояния здоровья человека. Он должен быть обязательным практически для всех, но гендерных различий в типе завтрака не существует», — говорит специалист.

Гончарова отмечает, что количество и качество завтрака зависит от особенностей состояния здоровья конкретного человека. Например, питание человека с гастритом, диабетом или гипертонической болезнью сильно отличается от рациона здорового человека.

Однако, опять же, питание не имеет гендерных различий, заверяет врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему неправильный сон может привести к диабету. Спать при дневном освещении оказалось крайне вредно для здоровья. 

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Певица Алсу о своем самом первом концерте: «До сих пор сохранились записи»
8:32
Валерия Девятова из «Фабрики» о слухах в шоу-бизнесе: «Использовано против тебя»
8:16
Начинаем утро вкусно: что добавить в кашу, чтобы она стала полезнее
8:00
Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки
7:40
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области
7:24
Боевиков ВСУ заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы в 12 раз

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака