«Значительно повышает риск»: почему неправильный сон может привести к диабету

Эндокринолог Вараева: сон при ярком освещении повышает риск развития диабета
Фото: 5-tv.ru
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Спать при дневном освещении оказалось крайне вредно для здоровья.
Сон при ярком освещении значительно повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом aif.ru рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-эндокринолог Юргита Вараева.
Минимизировать риск развития болезни помогут специальные шторы, которые полностью блокируют дневной свет. Врач-эндокринолог также порекомендовала за три часа до сна в обычное вечернее время уменьшить в комнате искусственное освещение — все ради выработки нужных гормонов и здорового отдыха. Среди прочего, не стоит использовать перед отходом ко сну как телефон, так и ноутбук.
Снизить шанс развития диабета также поможет правильный график отдыха — нельзя спать менее пяти и более десяти часов. По мнению Вараевой, это значительно сократит и риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Врач также напомнила, что во время сна в комнате должна быть температура в пределах 17-22 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие позы для сна вредят здоровью.
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