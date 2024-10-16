«Значительно повышает риск»: почему неправильный сон может привести к диабету

Спать при дневном освещении оказалось крайне вредно для здоровья.

Сон при ярком освещении значительно повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом aif.ru рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-эндокринолог Юргита Вараева.

Минимизировать риск развития болезни помогут специальные шторы, которые полностью блокируют дневной свет. Врач-эндокринолог также порекомендовала за три часа до сна в обычное вечернее время уменьшить в комнате искусственное освещение — все ради выработки нужных гормонов и здорового отдыха. Среди прочего, не стоит использовать перед отходом ко сну как телефон, так и ноутбук.

Снизить шанс развития диабета также поможет правильный график отдыха — нельзя спать менее пяти и более десяти часов. По мнению Вараевой, это значительно сократит и риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Врач также напомнила, что во время сна в комнате должна быть температура в пределах 17-22 градусов.

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