«Значительно повышает риск»: почему неправильный сон может привести к диабету

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 17 0

Эндокринолог Вараева: сон при ярком освещении повышает риск развития диабета

«Значительно повышает риск»: почему неправильный сон может привести к диабету

Фото: 5-tv.ru

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Спать при дневном освещении оказалось крайне вредно для здоровья.

Сон при ярком освещении значительно повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом aif.ru рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-эндокринолог Юргита Вараева.

Минимизировать риск развития болезни помогут специальные шторы, которые полностью блокируют дневной свет. Врач-эндокринолог также порекомендовала за три часа до сна в обычное вечернее время уменьшить в комнате искусственное освещение — все ради выработки нужных гормонов и здорового отдыха. Среди прочего, не стоит использовать перед отходом ко сну как телефон, так и ноутбук.

Снизить шанс развития диабета также поможет правильный график отдыха — нельзя спать менее пяти и более десяти часов. По мнению Вараевой, это значительно сократит и риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Врач также напомнила, что во время сна в комнате должна быть температура в пределах 17-22 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие позы для сна вредят здоровью.

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