Путин: спортом систематически занимаются 56,8% россиян

В России спортом систематически занимаются 56,8% населения, однако этого недостаточно. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе презентации открытия спортивных объектов в России.

По словам главы РФ, с 2019 года правительство активно занимается популяризацией спорта в стране. Так, за последние годы на строительство спортивной инфраструктуры было выделено порядка 160 миллиардов рублей.

«Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью, — с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом», — заявил Владимир Путин по видеосвязи.

По его словам, результаты уже есть, однако этого все еще недостаточно. В планах правительства: ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов — и это только за счет средств из федерального бюджета.

«Надо работать дальше», — заключил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по видеосвязи открыл шесть спортивных объектов в регионах России.