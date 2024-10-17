Путин: спортом систематически занимаются 56,8% россиян

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

При этом за последние годы на строительство спортивной инфраструктуры было выделено порядка 160 миллиардов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram /Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России спортом систематически занимаются 56,8% населения, однако этого недостаточно. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе презентации открытия спортивных объектов в России.

По словам главы РФ, с 2019 года правительство активно занимается популяризацией спорта в стране. Так, за последние годы на строительство спортивной инфраструктуры было выделено порядка 160 миллиардов рублей.

«Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью, — с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом», — заявил Владимир Путин по видеосвязи.

По его словам, результаты уже есть, однако этого все еще недостаточно. В планах правительства: ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов — и это только за счет средств из федерального бюджета.

«Надо работать дальше», — заключил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по видеосвязи открыл шесть спортивных объектов в регионах России.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Стреляли в женщин и стариков: радикалы устроили настоящую бойню в храме УПЦ в Черкассах
18:26
Косолапое пополнение: в Московский зоопарк переехал белый медведь Терпей
18:18
Путин: спортом систематически занимаются 56,8% россиян
18:01
Путин по видеосвязи открыл шесть спортивных объектов в регионах России
17:59
«Вопрос недель»: на Украине заявили, что могут создать ядерное оружие для удара по России
17:51
Полина Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с нее санкции

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
«Я весь вспотел»: Игорь Крутой рассказал о конфузе перед Ларой Фабиан
Ангел «Тайгана»: в сафари-парке рассказали о растерзанной львами сотруднице
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака