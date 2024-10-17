Принц Гарри и Меган Маркл приобрели недвижимость в Португалии

Принц Гарри и его супруга герцогиня Меган Маркл обзавелись особняком в Европе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что после выселения Гарри и его семьи из коттеджа в Виндзоре, у них не осталось жилья ни в Британии, ни в какой-либо другой европейской стране. Тогда супруги купили недвижимость в Португалии, недалеко от Лиссабона.

На помощь семье пришел муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк. Он работает на португальскую компанию, которая занимается недвижимостью.

Как подчеркивает британское издание, Бруксбэнк специально предложил паре жилье, находящиеся недалеко от их семьи. Ведь они всегда поддерживали дружеские отношения. Пока что герцог и герцогиня Сассекские не планируют переезжать в Португалию на постоянное место жительства, они предпочитают использовать особняк только для семейного отдыха. Как развернется ситуация дальше – время покажет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире. Герцогиню Сассекскую обвинили в нарциссизме.