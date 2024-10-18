Путин вручил орден Дружбы главе Азиатской шахматной федерации

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 23 0

Глава государства особо отметил вклад ОАЭ в развитие российской шахматной школы.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин вручил орден Дружбы главе Азиатской шахматной федерации (АШФ) и бывшему президенту ОАЭ шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну во время форума «Россия — спортивная держава» в Уфе.

«Благодарю вас за вклад в развитие международного шахматного и укрепление дружеских связей с Россией. Позвольте поблагодарить вас еще раз и пожелать вам успеха», — сказал Путин.

Он подчеркнул важность сотрудничества в области шахмат между Россией и ОАЭ. Шейха Аль Нахайяна наградили орденом за его значительный вклад в популяризацию шахматного спорта в мире, развитие российской шахматной школы и поддержку профессионального роста российских спортсменов, которые, несмотря на санкции, активно участвуют в международных шахматных соревнованиях.

В ответ на награждение, бывший президент ОАЭ отметил, что Россия сыграла важную роль в развитии шахматного движения и призвал РФ оставаться в АШФ как можно дольше. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что шахматы не имеют границ, и талантливые игроки могут появиться в любой точке мира и Россия будет искать их вместе с АШФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что спортом систематически занимаются 56,8% россиян. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме. По словам главы РФ, с 2019 года правительство активно занимается популяризацией спорта в стране. Так, за последние годы на строительство спортивной инфраструктуры было выделено порядка 160 миллиардов рублей.

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