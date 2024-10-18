Авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 41 0

Армейская авиация ВС РФ уничтожила спрятанную в лесу бронетехнику ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Группа ударных вертолетов регулярно выполняет боевые задачи в курском приграничье.

 

Группа ударных вертолетов Ми-35м, Ми-28нм, Ка-52м выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив расчет артиллерийской установки и личный состав ВСУ. Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ скрытую в лесистой местности.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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