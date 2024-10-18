Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Официальный представитель МИД РФ напомнила генсеку НАТО о его предках и их действиях.

Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС

Фото: Kin Cheung/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Марку Рютте о его предках, а именно, что в Нидерландах когда-то убили премьер-министра и съели. Так она прокомментировала его слова об убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Он заявил, что не будет переживать, если распространенные новости о гибели Синвара подтвердятся.

«Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние кадры с лидером ХАМАС.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

8:14
Родственники пропавших боевиков ВСУ устроили массовые протесты в Киеве
8:00
SHAMAN не сможет зарегистрировать товарный знак «Я русский»
7:44
Пренебрег: спасенный Пичугин не имел право на лодке отплывать далеко от берега
7:30
Авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС
7:00
Россияне вновь смогут расплачиваться своими картами за границей

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
«Он не потел»: Лавров опроверг новости о страданиях Бориса Джонсона в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака