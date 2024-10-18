Захарова сравнила Рютте с каннибалом после его слов об убийстве лидера ХАМАС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Марку Рютте о его предках, а именно, что в Нидерландах когда-то убили премьер-министра и съели. Так она прокомментировала его слова об убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Он заявил, что не будет переживать, если распространенные новости о гибели Синвара подтвердятся.

«Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны. Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние кадры с лидером ХАМАС.