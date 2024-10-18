«Готовьте бригады»: Зеленский потребовал заменить боевиков ВСУ военными стран Европы

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Зеленский потребовал заменить боевиков ВСУ военными стран Европы

Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru

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На фоне потерь на фронте глава киевского режима решил повысить ставки.

Новыми скандалами закончился минувший день для Владимира Зеленского*. Он продолжает представлять свой так называемый «план мира» в Европе. Накануне привез в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза.

Лидеры эти, впрочем, по-прежнему никакого энтузиазма по этому поводу не выразили, и тогда Зеленский попытался повысить ставки. Сперва заявил, что его стране не помешало бы ядерное оружие. Это, кстати, спровоцировало скандал и остаток вечера Зеленский только и делал, что оправдывался, мол, не так поняли.

Ну а ближе к вечеру сделал еще более скандальное заявление: сказал, что боевиков ВСУ на поле боя пора заменить европейскими военными.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил глава киевского режима.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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