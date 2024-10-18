Занимался переговорами и делами заключенных: кто заменит убитого лидера ХАМАС

Представитель палестинского движения за рубежом временно исполняет обязанности Яхьи Синвара.

Представитель ХАМАС за рубежом Халед Машаль стал временным преемником убитого лидера движения Яхьи Синвара. Об этом со ссылкой на источники, сообщает ливанское СМИ.

Машаль до этого момента занимался переговорами с активными сторонами конфликта и делами заключенных. Занять пост главы политбюро палестинской организации он мог бы еще в начале августа. Тогда решался вопрос о новом преемнике ушедшего из жизни Исмаила Хании, но полномочия перешли к Синвару.