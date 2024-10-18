Члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии

В Ингушетии был задержан мужчина, который перевозил в своем авто гранату. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Правоохранители остановили автомобиль мужчины для проверки. В ходе осмотра салона был выявлен опасный предмет. Следствию уже удалось узнать, что мужчина является членом баталхаджинской* террористической организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Стоит отметить, что в Ингушетии сейчас ищут лиц, причастных к тройному убийству, совершенному несколькими днями ранее. Автомобиль задержанного был досмотрен в рамках проверки, однако его причастность к делу не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу в районе Магасовского круга Ингушетии. Как сообщил источник 5-tv.ru, вооруженные мужчины обстреляли машину сотрудника патрульной службы. Он и еще двое погибли от полученных ранений.

Целью стрелявших, предположительно, был сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ), который также находился в авто. Он выжил. Известно также, что нападавшие скрылись в Осетии. Они бросили машину и сожгли ее.

* — террористическая организация, запрещена в РФ