Члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 44 0

Автомобиль мужчины был остановлен для проверки.

Члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ингушетии был задержан мужчина, который перевозил в своем авто гранату. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

Правоохранители остановили автомобиль мужчины для проверки. В ходе осмотра салона был выявлен опасный предмет. Следствию уже удалось узнать, что мужчина является членом баталхаджинской* террористической организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Стоит отметить, что в Ингушетии сейчас ищут лиц, причастных к тройному убийству, совершенному несколькими днями ранее. Автомобиль задержанного был досмотрен в рамках проверки, однако его причастность к делу не подтвердилась. 

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу в районе Магасовского круга Ингушетии. Как сообщил источник 5-tv.ru, вооруженные мужчины обстреляли машину сотрудника патрульной службы. Он и еще двое погибли от полученных ранений.

Целью стрелявших, предположительно, был сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ), который также находился в авто. Он выжил. Известно также, что нападавшие скрылись в Осетии. Они бросили машину и сожгли ее.

* — террористическая организация, запрещена в РФ

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

9:40
Ситуацию с кадровым голодом обсудили на «Финополисе»
9:32
Два человека погибли при опрокидывании сухогруза «Григорий Ловцов» на Сахалине
9:20
Занимался переговорами и делами заключенных: кто заменит убитого лидера ХАМАС
8:58
«Ян — красавчик»: Агаларов сделал неожиданное заявление о разводе Алсу
8:39
Члена террористической группировки с гранатой задержали в Ингушетии
8:27
Есть пропавшие: на Сахалине перевернулся сухогруз «Григорий Ловцов»

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
«Он не потел»: Лавров опроверг новости о страданиях Бориса Джонсона в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака