Опубликованы кадры с места опрокидывания судна на Сахалине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 37 0

Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Грузовое судно «Григорий Ловцов», которое впоследствии перевернулось, выходило из порта Корсаков на Сахалине. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru

На кадрах видно, что корабль находится в нескольких километрах от берега. На месте работают два буксира и спасательное судно.

Сухогруз «Григорий Ловцов», перевозивший щебень в песок, перевернулось 18 октября в акватории у берегов Сахалина. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Два члена экипажа погибли, всего на борту находилось не менее семи человек. Пока удалось спасти трех моряков. Двоих госпитализировали. Один был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Другой находится в реанимации. Третьего отправили домой.

В дальневосточной транспортной прокуратуре по факту опрокидывания судна организована проверка. Сообщается, что сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего инцидента.

Это уже не первый инцидент, который происходит с сухогрузом «Григорий Ловцов». В 2022 году в районе Шантарских островов корабль подал сигнал бедствия из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса. На его борту находилось восемь человек. Тогда вертолет Ми-8 МЧС России смог эвакуировать моряков.

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