Опрокинувшееся на Сахалине судно «Григорий Ловцов» пытаются подтянуть к берегу

Опрокинувшееся на Сахалине грузовое судно «Григорий Ловцов» пытаются подтянуть к берегу буксирами. Об этом 5-tv.ru сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как отметили в ведомстве, водолазам нужно попасть на судно, именно поэтому его стараются подтянуть как можно ближе к берегу. Журналист Алина Достаева указала, что сделать это специалистом мешают сильные волны. До этого губернатор края Валерий Лимаренко пояснял, что на месте работают два буксира, а также спасательное судно.

По предварительным данным, двое людей из экипажа погибли и трое пострадали. Поиски еще двоих продолжаются.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» опрокинулось у берегов Корсаковского района на Сахалине. По предварительным данным, это произошло из-за перегрузки и последующего крена судна. Оно перевозило щебень и песок.

Ранее 5-tv.ru писал, что после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» было возбуждено уголовное дело.