Два человека погибли при опрокидывании сухогруза «Григорий Ловцов» на Сахалине

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Два члена экипажа грузового судна «Григорий Ловцов» погибли после его опрокидывания у берегов Корсаковского района на Камчатке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.

«В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщалось, что на борту «Григория Ловцова» находились как минимум семь человек.

В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Вместе с тем все еще изучаются все обстоятельства произошедшего.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевозило щебень и песок. По предварительным данным, сухогруз опрокинулся из-за перегрузки и последующего за ним крена. Сообщалось, что удалось спасти трех членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в 2022 году это же судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море.