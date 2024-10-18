Умер бывший директор ФМС Константин Ромодановский

Умер бывший глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский. Ему было 67 лет. Информацию об этом подтвердил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что последние годы Ромодановский тяжело болел — он страдал от диабета и сопутствующих осложнений.

«Не выдержало сердце, умер ночью», — сказал источник.

Константин Ромодановский родился 31 октября 1956 года. В 1980 году он окончил Медицинский институт по специальности «лечебное дело». После этого два года проработал в НИИ судебной медицины.

Службу в органах государственной власти Ромодановский начал в 1983 году, после окончания высших курсов КГБ в Минске. С 2001 по 2005 год он проработал начальником Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России. Директором ФМС Ромодановский был с 2005 года до ликвидации службы в 2016 году. При Ромодановском велись громкие уголовные дела, известные как борьба против «оборотней в погонах».

При жизни экс-глава был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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