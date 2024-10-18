Американский миллиардер считает, что постоянные вливания приведут к печальным последствиям.

Траты американского правительства, в том числе и на военную помощь Израилю, приведут страну к банкротству. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.

Он приехал агитировать за Трампа в колеблющийся штат Пенсильвания. На митинге Маска спросили, что он думает по поводу расходов бюджета и в частности, постоянных вливаний в Израиль и Украину.

«По какой-то странной причине государственные деятели, политики — они забывают, что тратят ваши деньги. Деньги американских граждан! И если их тратят не на благо американского народа, то я считаю это нецелевым использованием средств», — заявил Маск.

Даже в Пентагоне понимают, что помогать Киеву больше нечем, сохранить бы собственную обороноспособность. Как пишет издание The New York Times, представители военного ведомства отмечают, что дальнейшие поставки ВСУ системы ПВО Patriot нанесут ущерб боеготовности армии США, поскольку постоянные переброски этих систем истощают как технический ресурс, так и человеческий.