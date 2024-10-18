«Нецелевое использование»: Илон Маск предрек США банкротство из-за помощи Украине

Эфирная новость 28 0

Илон Маск предрек США банкротство из-за помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Ohde; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский миллиардер считает, что постоянные вливания приведут к печальным последствиям.

Траты американского правительства, в том числе и на военную помощь Израилю, приведут страну к банкротству. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.

Он приехал агитировать за Трампа в колеблющийся штат Пенсильвания. На митинге Маска спросили, что он думает по поводу расходов бюджета и в частности, постоянных вливаний в Израиль и Украину.

«По какой-то странной причине государственные деятели, политики — они забывают, что тратят ваши деньги. Деньги американских граждан! И если их тратят не на благо американского народа, то я считаю это нецелевым использованием средств», — заявил Маск.

Даже в Пентагоне понимают, что помогать Киеву больше нечем, сохранить бы собственную обороноспособность. Как пишет издание The New York Times, представители военного ведомства отмечают, что дальнейшие поставки ВСУ системы ПВО Patriot нанесут ущерб боеготовности армии США, поскольку постоянные переброски этих систем истощают как технический ресурс, так и человеческий.

+4° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

19:05
Путин назвал Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров по Украине
18:55
Рок-группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
18:48
«Не верьте»: Силуанов высказался о росте инфляции в России
18:40
Путин готов к переговорам с Украиной на базе прошлых договоренностей
18:32
«За это хвалю»: Путин заявил о невозможности победить Россию
18:20
«Я ревела»: реакция Агаты Муцениеце на решение суда по делу об опеке над сыном

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака