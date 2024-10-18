«Перегруза быть не могло»: жена выжившего при опрокидывании судна на Сахалине о трагедии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Жена выжившего на судне в Сахалине заявила, что перегруза на нем быть не могло

Фото, видео: Морская спасательная служба по судну на Сахалине; 5-tv.ru

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В результате произошедшего погибли два члена экипажа.

Судно в порту на Сахалине, при опрокидывании которого погибли два человека, не могло потерпеть крушение из-за перегруза. Такого мнения придерживается супруга выжившего члена экипажа Леонида Михайленко — Маргарита.

«Перегруза там никак не могло быть, потому что капитан у них там работал грамотный. Он всегда знал, какой он груз берет. Мы только утром перед отходом с мужем разговаривали. Все там нормально было», — рассказала она корреспонденту 5-tv.ru.

Она также подчеркнула, что никаких штурмовых предупреждений в этот день тоже не было.

Сейчас ее супруг находится в реанимации, пообщаться с ним ей пока не удалось. По словам Маргариты, она отправится к нему в больницу завтра утром.

Маргарита также заявила, что один из выживших на судне мужчин — отец троих детей.

По предварительным данным, 18 октября 2024 года в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». На борту находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, еще двоих членов экипажа госпитализировали. Поиски остальных продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры с места опрокидывания судна на Сахалине.

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