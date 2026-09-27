«Вариантов выжить не было»: охотник застрелил грибника в Прикамье

Охотник застрелил грибника, приняв его за дикого зверя в Прикамье

В Пермском крае охотник застрелил грибника Александра Дубовцева, приняв его за лося. Сожительница погибшего Ирина Малышева в беседе с 5-tv.ru рассказала подробности произошедшего.

«Тому (охотнику. — Прим. ред.) показалось, что из-за деревьев выходит силуэт лося. И он выстрелил два раза. Одна пуля попала в дерево, вторая пуля попала в Сашу», — сказала Ирина Малышева.

По словам женщины, ее сожитель был опытным грибником и регулярно ездил в лес. После выстрелов охотники поняли, что перед ними человек, и попытались оказать ему помощь. Они вызвали полицию и скорую, однако мужчина получил смертельное ранение.

«Вариантов выжить вообще не было», — отметила Малышева.

После гибели Александра Дубовцева следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сам стрелявший Виталий Ткач заявил, что погибший видел охотников. По его словам, мужчины были одеты в оранжевые сигнальные жилеты, поэтому он должен был предупредить их о своем присутствии.

«Он прекрасно видел нас, потому что мы были в сигнальных жилетках оранжевого цвета. У нас подозрения, что он прятался. Любой бы адекватный человек подал бы сигнал», — сказал Ткач.

Ранее 5-tv.ru писал, что хоккеист Егор Ядыкин погиб из-за случайного выстрела из ружья. Спортсмен готовился к охоте вместе с 68-летним дедушкой, который показывал ему, как чистить и заряжать оружие. В этот момент произошел случайный выстрел, пуля попала Ядыкину в голову. От полученного ранения он скончался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.