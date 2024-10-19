Президент* Украины Владимир Зеленский очень хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом, который прибыл в Германию, однако даже главные спонсоры не подпускают его близко. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет, почему речь Зеленского в Брюсселе окончательно отбила желание у Запада с ним связываться.

Германия не провожает, а выпроваживает 46-го президента США. Несмотря на его поздний прилет в Берлин, антиамериканская демонстрация возле Бранденбургских ворот. А сегодня днем на дорогах появились вот такие растяжки: «Biden, not welcome».

И все же официально ему подстилают еще красные дорожки и даже вручают редкую государственную награду — большой крест Ордена за некие особые заслуги перед ФРГ. А может просто по выслуге лет, тем более, что он опять даже в своем возрасте запутался.

«Думаю, будет справедливо сказать, что, хотя я знаю, что выгляжу на 40 лет, я повидал многое в истории», — сказал Байден в ходе своего выступления.

Хотя немало тех, кто предпочел бы в известном смысле поставить на нем крест.

«Возможно, я невежественен, но я не могу понять, в какую такую особую услугу президент Байден оказал Германии: экономическую и политическую?» — задался вопросом бывший член Европарламента Гуннар Бек.

«Он подтолкнул нас к войне, которая к нам никак не относится. Он также, похоже, каким-то образом причастен к тому, что Германия подверглась нападению в связи с подрывом газопровода „Северный поток — 2“. Это военное преступление, которое совершили именно во время нахождения Байдена у власти», — напомнил немецкий политолог Айке Хамер.

Напоследок он скидывает на Европу и самую главную ошибку своего президентства — украинский кризис. Горячая точка на карте Европы — вам и разбираться с ней.

Из своей той самой вашингтонской руки он передает это киевское бремя напрямую Шольцу, а тот, похоже, и не собирался воевать. Неожиданное заявление канцлера: «У нас есть четкая позиция — мы поддерживаем Украину так сильно, как можем. При этом, мы заботимся о том, чтобы НАТО не стало стороной конфликта».

С глазу на глаз сначала с ним, затем в расширенном формате с участием президента Макрона и британского премьера Стармера. А вот заявленный еще неделю назад Зеленский демонстративно оставлен теперь за бортом этой встречи, из Брюсселя в Берлин его так и не пригласили. Хотя, казалось бы, тут рукой подать.

Все эти годы в США и Европе заявляли, что не будут принимать никаких решений за спиной Киева, но на деле выходит именно так. Отменен юбилейный «Рамштайн», а вместе с ним как будто бы и сам Зеленский.

Мало того, что план так называемой победы застал союзников врасплох, так еще и обернулся новым ядерным шантажом со стороны Киева. Ультиматум «либо членство в НАТО, либо Украина возвращает себе еще и этот страшный арсенал» перепугал всех на только что прошедшем саммите.

«И Венгрия и остальные 26 стран должны были в шоке выслушать слова президента Зеленского о том, что у него теперь есть „план победы“. А что тогда было до сих пор? Все это время мы думали, что это и был „план победы“. Но оказалось, что ничего подобного. То, что до сих пор существовало, оказалось планом поражения», — указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Невооруженным глазом заметна усталость на первых лицах и в Евросоюзе, и в НАТО. План, больше похожий на список пожеланий, если не сказать «хотелок». Запад, похоже, выдвигает встречные требования, включая снижение призывного возраста. Чуть ли не со школьной скамьи — на фронт. А это уже не устраивает сам Киев.

«Иногда бывают обсуждения, идеи, что они хотят понять, почему мы не рекрутируем, почему мы не мобилизуем людей в возрасте с 18 до 25. Мы им объясняем, что это условие Верховной рады», –говорил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В западной прессе о новом плане Зеленского на фоне его еще и ядерных угроз бушуют все более скептические настроения, в том числе утечки из разговоров за кулисами всех этих встреч. И снова с намеком на то, что Киеву придется смириться даже с потерей территорий. Но, а с уходом Байдена, вероятно, еще и с иллюзией бесконечной поддержки Запада.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти