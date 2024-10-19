Минфин РФ подготовил новый список компаний на приватизацию

Министерство финансов (Минфин) России скорректировало список компаний на приватизацию. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил в интервью «Известиям» на Московском финансовом форуме-2024 (МФФ-2024). Он отметил, что этот вопрос обсуждается совместно с правительством РФ.

«Недавно мы направили обновленный пакет в правительство с предложениями по приватизации. Это крупные компании, непростые приватизационные сделки, поэтому здесь нужно учитывать множество факторов», — заявил Силуанов.

Силуанов также указал, что правительство понимает необходимость разгосударствления экономики. Частные акционеры всегда более прагматичны, чем государство, сказал глава Минфина. Кроме того, это дополнительные ресурсы, которые может получить бюджет благодаря продаже имущества.

«Все планы Минфина по приватизации будут выполнены или даже перевыполнены», — подытожил Силуанов.

При этом в бюджет заложены относительно небольшие объемы доходов от приватизации — 1,2 миллиарда рублей. Но в начале года Силуанов отмечал — по этой статье в 2024-м планируется получить 100 миллиардов рублей. К октябрю этот план был выполнен наполовину, в казну поступило 50 миллиардов рублей.

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