«И в горе, и в радости»: Молоховская рассказала о роли друзей в своей жизни
Звезда «Универа» Молоховская рассказала, что у нее мало настоящих друзей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезда сериала «Универ» далеко не каждого человека в своем окружении может отнести к этой категории.
Друзья занимают особое место в жизни каждого человека. Они становятся нашими самыми близкими людьми, готовыми прийти на помощь в трудную минуту, и теми, кому мы можем доверить самые сокровенные секреты. В нашем окружении может быть много приятелей и знакомых, но по-настоящему близких друзей можно пересчитать по пальцам.
Актриса Екатерина Молоховская призналась, что может назвать лишь «человек пять-семь» своими настоящими друзьями. Все они проверены временем.
«Были разные истории, которые складываются из важных моментов, поддержки и взаимопомощи. И в горе, и в радости», — рассказала артистка в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Кореша».
Звезда сериала «Универ» отметила, что всех ее настоящих друзей объединяют качества, которые она особенно ценит в людях: чувство юмора и ответственность. Екатерина Молоховская уверена, что ее близкие никогда не подведут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тактично напомнить другу о долге.
Читайте также
75%
-0.73 104.86
-0.90
Нашли ошибку?