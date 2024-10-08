Деликатный подход: как напомнить другу о долге

Лучше стараться давать взаймы только ту сумму, о которой вы с легкостью сможете забыть.

Напомнить другу о долге можно не напрямую, а попросив его оплатить такси, билет в кино или другую услугу. Об этом рассказала в беседе с изданием aif.ru психолог Мария Белан.

По словам эксперта, человек из-за навязанных обществом мыслей боится показаться перед другими нуждающимся в деньгах. Чаще всего такая проблема проявляется у женщин, им проще не напоминать о долге вообще.

Чтобы избежать неловкости, Белан рекомендует одалживать только ту сумму, о которой можно с легкостью забыть. Но даже в этом случае важно установить сроки возврата.

«Тут можно также попросить предупредить о непредвиденных обстоятельствах, вынуждающих перенести срок. Если сумма небольшая, при случае можно предложить другу оплатить вместо вас проезд на такси, билет в кино или ужин в ресторане в счет долга или, например, подсказать купить что-то нужное вам на эти средства, когда будет возможность», — ответила психолог.

Если такая помощь сильно скажется на финансовом состоянии, то лучше научиться отказывать, чтобы не ощущать неудобства. Но даже если пришлось с этим столкнуться, то напомнить о деньгах необходимо вежливо и деликатно.

Например, выразить понимание, в какой ситуации находится друг, но аккуратно отметить, что эти средства вам тоже нужны. Или можно предложить вернуть часть денег сейчас, а остальную потом.

Если после разговора человек не торопится отдавать долг, то психолог советует написать сообщение с напоминанием, намекнув, что отношения после этого не изменятся в плохую сторону.

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