Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 159 0

Количество погибших при взрыве газа в Тамбовской области возросло до трех

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психологи оказывают помощь выжившим жильцам дома.

В городе Кирсанов Тамбовской области прогремел мощный взрыв бытового газа. Что известно о трагедии к этому часу — в материале 5-tv.ru.

Что произошло в Тамбовской области

Рано утром в субботу, 19 октября, в многоквартирном доме Кирсанова на улице Коммунистической прогремел сильный взрыв, за которым последовал пожар. Около 09:00 по московскому времени открытое горение удалось ликвидировать на площади в 150 квадратных метров.

Пострадавшие и погибшие при взрыве газа в Тамбовской области

По информации источника 5-tv.ru, в результате взрыва в Кирсанове погибли три человека. В МЧС России сообщили, что всего пострадали пять человек. Раненым оказывается помощь.

Последствия взрыва в жилом доме в Тамбовской области

Взрывной волной оказались разрушены четвертый и пятый этажи многоэтажки. Спасатели продолжают разбор обвалившихся конструкций. Тело последнего, третьего погибшего, спасатели извлекли из-под завалов.

Для жильцов пострадавшего дома организовали пункты временного размещения. Как отметили в МЧС России, с выжившими жильцами работают психологи.

Причины взрыва газа в Тамбовской области

Взрыв произошел из-за утечки бытового газа. По информации главы региона Максима Егорова, взрыв прогремел на четвертом этаже.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в Следственном управлении СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы кадры с места тушения пожара в жилом доме в Тамбовской области.

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

Последние новости

11:35
«Ты вообще знаешь, кто мой папа?» — какой растет дочь Тимати
11:19
Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября
11:00
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
10:37
Число погибших при взрыве в Тамбовской области выросло: что известно о трагедии
10:17
«Посмотрите на меня»: почему звезда «Универа» Ярушин хорошо играет пьяных людей
10:00
Российские «Акации» ударили по скрытым позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
Пол имеет значение? Необходимы ли мужчинам и женщинам разные завтраки
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака