Актриса Карина Разумовская осталась без работы из-за амбиций

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 63 0

Актриса Карина Разумовская стала безработной после ухода из сериала «Мажор»

Актриса Карина Разумовская осталась без работы из-за амбиций

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Звезда чувствовала, что образ последней сыгранной роли стал перекрывать ее личность.

Актриса Карина Разумовская осталась без работы после ухода из сериала «Мажор». Об этом она сообщила в эфире одного из федеральных телеканалов.

Звезда длительное время играла одну из главных ролей в проекте. Но по прошествии лет, стала ощущать, что экранный образ стал затмевать ее личность. Люди в сети начали путать выдумку с действительностью и приписывали жизни Разумовской детали из сюжета сериала. Она приняла решение покинуть съемочную команду, но этот выбор понес за собой последствия.

«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом», — заявила Разумовская.

Артистка отметила, что недавно у нее произошла именно такая ситуация. Она отказалась от роли, которая ей не понравилась и теперь сидит без заработка. Разумовская появилась на глазах зрителей еще в совсем юном возрасте, потому, достигнув 41-летия, она посчитала, что имеет право делать то, что ей по душе.

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