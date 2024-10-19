«Папа зарабатывает деньги, а мама спит»: дочь Тарасова приоткрыла завесу тайны их семьи

За откровенность, которая рассмешила зрителей, Милане уже пообещали купить подарок.

Пока футболист Дмитрий Тарасов зарабатывает деньги, его супруга Анастасия Костенко предпочитает спать. Об этом рассказала их дочь Милана в эфире программы федерального канала.

«У нас в семье главный — папа, он отвечает за денежку. А мама отдыхает дома и постоянно спит. Ездит на маникюр, смотрит сериал, мы ей делаем массаж. Мама с папой часто ходят на свидания. Они любят друг друга и родили мне двух братиков и одну сестричку», — отметила девочка.

На этот счет Тарасов рассказал, что может позволить тратить на жену любые суммы, так как зарабатывает достаточно.

«Если моя жена что-то хочет, то, пожалуйста — иди, бери, покупай, кайфуй, потому что ее эмоции — это мое состояние. Если Настя рада и счастлива, то и у меня все хорошо», — сказал футболист.

Тарасов также добавил, что он щедро относится не только к жене, но и к детям. Милане он пообещал после съемок шоу купить любой подарок, который она захочет.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анастасия Костенко подтвердила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым до его развода.