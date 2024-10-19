«Папа зарабатывает деньги, а мама спит»: дочь Тарасова приоткрыла завесу тайны их семьи

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 76 0

Дочь Дмитрия Тарасова Милана рассказала, что в их семье делают папа и мама

«Папа зарабатывает деньги, а мама спит»: дочь Тарасова приоткрыла завесу тайны их семьи

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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За откровенность, которая рассмешила зрителей, Милане уже пообещали купить подарок.

Пока футболист Дмитрий Тарасов зарабатывает деньги, его супруга Анастасия Костенко предпочитает спать. Об этом рассказала их дочь Милана в эфире программы федерального канала.

«У нас в семье главный — папа, он отвечает за денежку. А мама отдыхает дома и постоянно спит. Ездит на маникюр, смотрит сериал, мы ей делаем массаж. Мама с папой часто ходят на свидания. Они любят друг друга и родили мне двух братиков и одну сестричку», — отметила девочка.

На этот счет Тарасов рассказал, что может позволить тратить на жену любые суммы, так как зарабатывает достаточно. 

«Если моя жена что-то хочет, то, пожалуйста — иди, бери, покупай, кайфуй, потому что ее эмоции — это мое состояние. Если Настя рада и счастлива, то и у меня все хорошо», — сказал футболист.

Тарасов также добавил, что он щедро относится не только к жене, но и к детям. Милане он пообещал после съемок шоу купить любой подарок, который она захочет. 

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Анастасия Костенко подтвердила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым до его развода

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