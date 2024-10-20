«Наши имена для громкости»: кому выгодно раздуть скандал с сыном певицы Валерии

К наследнику звезды подали иск на сумму более 500 тысяч долларов.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что иск против сына певицы Валерии — способ подававшего заявить о себе, использовав громкие имена. Об этом пишет издание StarHit.ru.

«Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя наши имена для громкости», — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что о долге Арсения Шульгина он с Валерией узнали только из новостей, поскольку все дети взрослые, чтобы принимать решения самостоятельно. Также Пригожин считает странным, что из этого сделали громкое дело, ведь стороны давно урегулировали спор и вопрос считался закрытым.

«Это гражданско-правовое дело. Арсений предприниматель. Гражданское-правовые отношения выясняются у предпринимателей часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — стороны урегулировали спор, вопрос закрыт», — сказал Пригожин в беседе с агентством ТАСС.

На днях бизнесмен Валентин Демчук подал прошение о принудительной выплате Арсением Шульгиным долга суммой 587 тысяч долларов. По информации ряда СМИ, якобы деньги были переданы наследнику певицы по договору займа. Рассмотрение заявления назначено на конец ноября. Также сообщается, что запрашиваемая бизнесменом сумма несколько раз изменялась.

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