Вырастить сына, построить дом: в Москве высадили аллею из 100 кленов ко Дню Отца

В мероприятии приняли участие и российские звезды.

В московском парке «Остров мечты» высадили аллею из 100 кленов ко Дню отца. В мероприятии приняли участие российские звезды. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Именно в этом месте появится первая в России аллея, посвященная отцам. В посадке насаждений приняли участие некоторые знаменитости, в том числе рэпер ST (Александр Степанов) и певец Денис Майданов.

Звездные папы смогли посадить именные деревья, чтобы выполнить один из трех заветов народной мудрости: вырастить сына, построить дом и посадить дерево.

День отца — это относительно новый праздник в России, который стал официальным только в 2021-м году, когда его учредил президент страны Владимир Путин.

С тех пор официально пап поздравляют в третье воскресенье октября. В 2024-м году этот праздник выпадает на 20 октября.

Празднование Дня отца в российских городах включает в себя разнообразные творческие конкурсы и спортивные мероприятия для всей семьи. Например, в этом году в Москве решили создать первую в стране аллею из 100 кленов.

Почему именно клен? Дело в том, что это дерево считается мужским в славянской традиции, потому что его использовали в обрядах, связанных с рождением ребенка. Если на свет появился мальчик, то перед домом сажали «мужское» дерево — ясень, клен или дуб. А если девочка, то «женское» дерево — липу или березу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие значения и традиции у Дня отца.