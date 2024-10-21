За крупным шрифтом: ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

ФАС возбудила административное дело против ВТБ из-за нарушений в рекламе

За крупным шрифтом: ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ведомство отреагировало на жалобу россиянина.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против банка ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада. Об этом сообщили в ведомстве.

«В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%», — указали в ФАС.

По данным ведомства, нюанс небольшого видео заключался в информации об условиях вклада — его общей сумме дохода. Их показали в течение короткого времени с трудным для восприятия способом, подчеркнули в антимонопольной службе.

Соответствующая жалоба поступила в ФАС со стороны россиянина, оказавшегося недовольным рекламным видеороликом банка.

В ведомстве рассмотрели жалобу и пришли к выводу, что такой рекламой банк вводит в заблуждение своего потенциального клиента. Теперь ВТБ грозит штраф.

Антимонопольная служба также в этом месяца обязала МТС перечислить в бюджет три миллиарда рублей и снизить тарифы для клиентов оператора связи. Подобные меры ФАС приняла после необоснованного повышения стоимости услуг связи для потребителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС признала ненадлежащей рекламу счета для бизнеса Альфа-банка и возбудила дело.

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