Министр обороны США прибыл на Украину с необъявленным визитом. Как заявил Ллойд Остин, он приехал выразить непоколебимую поддержку со стороны Вашингтона.

Однако основные требования Киева администрация Байдена не удовлетворит. Американские СМИ сообщают, что глава Пентагона не будет объявлять ни о новом пакете военной помощи, ни о снятии ограничений на поставленное оружие для ударов вглубь России.

Более того, этот визит Остина в Киев может стать для него последним на посту главы Пентагона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Запад может готовить новую провокацию в Киевской области. С таким заявлением выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Причем, организованная Западом провокация может стоить жизней десятков тысяч украинцев. А обвинить в случившемся киевский режим и его зарубежные партнеры планируют Россию.