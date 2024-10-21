На какой чудовищный шаг готовы пойти власти Украины при указке их зарубежных союзников?

Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы после обвинить в этом Россию. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, Запад — в первую очередь, США и Великобритания — заинтересованы в том, чтобы нанести максимальный ущерб как РФ, так и Украине. Это своего рода бизнес-план, и для достижения целей они не погнушаются даже самыми провокационными методами.

«Они (Киев и его западные партнеры. — Прим. ред.) могут использовать все что угодно. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил глава региона.

Зимой прошлого года сообщалось, как во время продвижения российских солдат к Артемовску ВСУ взорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок». Эти данные вскоре подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Тогда политолог Андрей Кошкин рассказал, что подрыв дамбы для создания угрозы жизни мирному населению — очень типичный шаг для украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент* Владимир Зеленский признал уничтожение всех тепловых электростанций на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.