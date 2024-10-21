«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты

Она действительно помогает избавиться от лишних килограммов. Но какой ценой?

Мясная диета приводит к дефициту витаминов, а также негативно влияет на работу почек, печени и желчного пузыря. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова.

Организму тяжело переваривать большое количество жиров, которые содержатся в мясе. Поэтому при соблюдении такой диеты нередки приступы панкреатита и холецистита.

«Большое количество белка нагружает почки и повышает риски почечной недостаточности. Также белок будет перегружать печень и провоцировать развитие подагры. При уже имеющихся проблемах с желчным пузырем большое количество жиров в рационе будет негативно сказываться на его работе», — объяснила Цуканова.

Также при мясной диете повышается уровень холестерина в крови, что сильно увеличивает риски развития различных заболеваний, включая гипертонию. Среди прочего, человек сталкивается с дефицитом множества витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Диетолог согласилась, что мясная диета помогает быстро похудеть, но в итоге лишает человека полезных веществ. Это также касается и углеводов, которые крайне необходимы для поддержания работы щитовидной железы.

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