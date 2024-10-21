«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

Врач-диетолог Цуканова: мясная диета может привести к заболеваниям сердца

«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты

Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она действительно помогает избавиться от лишних килограммов. Но какой ценой?

Мясная диета приводит к дефициту витаминов, а также негативно влияет на работу почек, печени и желчного пузыря. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова.

Организму тяжело переваривать большое количество жиров, которые содержатся в мясе. Поэтому при соблюдении такой диеты нередки приступы панкреатита и холецистита.

«Большое количество белка нагружает почки и повышает риски почечной недостаточности. Также белок будет перегружать печень и провоцировать развитие подагры. При уже имеющихся проблемах с желчным пузырем большое количество жиров в рационе будет негативно сказываться на его работе», — объяснила Цуканова.

Также при мясной диете повышается уровень холестерина в крови, что сильно увеличивает риски развития различных заболеваний, включая гипертонию. Среди прочего, человек сталкивается с дефицитом множества витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Диетолог согласилась, что мясная диета помогает быстро похудеть, но в итоге лишает человека полезных веществ. Это также касается и углеводов, которые крайне необходимы для поддержания работы щитовидной железы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему строгие диеты могут привести к дефициту железа в организме.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:52
«Была величайшая страна»: Ковальчук призвал изучать историю СССР
21:30
Полезные свойства: от каких видов онкологии защищает зеленый чай
21:08
«В цыганском стиле»: как женились солисты группы «Корни»
20:46
В сбитом в Судане самолете могли быть россияне
20:24
«Провоцирует и перегружает»: врач опровергла миф об исключительной пользе мясной диеты
20:02
Погода холодная, прием теплый: как в Казани встретили делегации участников саммита БРИКС

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Подальше от горе-мамаши: что станет с брошенной в туалете в Турции малышкой
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака