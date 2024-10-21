Первый политический беженец из США получил российское гражданство

Политический беженец из США Джон Роблес получил российское гражданство спустя более 20 лет после жизни в РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Американца долгое время называли в России первым политическим беженцем из США. Роблес покинул Штаты в 1996 году, тогда ему было 30 лет. В России он работал, в том числе, учителем и журналистом-международником. Сейчас ему 58 лет.

Также гражданство РФ получил капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» бразилец Дуглас Сантос.

А в январе этого года президент предоставил его канадскому хоккеисту клуба СКА Брендану Лайпсику. Сообщалось, что спортсмен сам обратился с такой просьбой к российскому лидеру, сообщив о своем желании стать гражданином РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, как этим летом латвийский политический блогер попросил убежища в России.