Его преследовали: латвийский политический блогер попросил убежища в России

Станислав Букайнс пошел на большие риски, чтобы покинуть свою страну.

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался на плоту до России и попросил убежища. Об этом сообщил 5-tv.ru знакомый активиста Руслан Панкратов.

В своей стране Букайнс подвергался уголовному преследованию. По словам Панкратова, блогер пошел на серьезные риски, чтобы пересечь границу. Он соорудил надувной плот и вместе с дочерью Моникой покинул Латвию.

«Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом (была пересечена граница— Прим. ред.). При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу», — сказал Панкратов.

Также служба безопасности Латвии могла распространить сведенья, что якобы ребенок был похищен.

«В Латвии службу госбезопасности называют за глаза гестапо. Потому что методы одни и те же, их не интересует никакая доказательная база», — сказал он.

Кроме того, Панкратов отметил, что в Латвии могут «предать социальной анафеме», если коренной житель как-то положительно высказался в сторону России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что парламент Латвии рассматривает поправки к закону, согласно которому пациенты могут обратиться за помощью в медицинские учреждения только на государственном языке.