Владимир Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику

Владимир Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту клуба СКА Брендану Лайпсику. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Брендан Лайпсик в июле прошлого года обратился к лидеру нашей страны с желанием стать гражданином России, написав президенту письмо. Канадский хоккеист с гордостью считает себя частью российской культуры. По его словам, ему очень комфортно и хорошо жить в России, как и его семье.

«Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю, — мне все нравится», — сообщил Лайпсик.

29-летний форвард с 2023 года играет за СКА, контракт заключили на два года — до 30 апреля 2025-го. В нынешнем сезоне КХЛ спортсмен набрал четыре очка, из них два за голевые передачи, а еще два за точные броски.

Недавно Лайпсик пропустил два месяца в сезоне из-за сильной травмы головы. Главный тренер клуба Роман Ротенберг сообщил, что хоккеист еле оклемался, благодаря помощи врачей он смог восстановиться за три месяца.

«Мы довели Лайпсика до стопроцентно боевого состояния. Он на сто процентов готов», — сообщил Ротенберг.

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