Распознать обман: квитанции ЖКХ нужно внимательно изучить перед оплатой

В России участились случаи мошенничества с платежками за коммунальные услуги.

Чтобы защитить себя от получения ненастоящих квитанций ЖКХ от мошенников, нужно включать критическое мышление. Об этом рассказал изданию Lenta.ru глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Чтобы не нарваться сегодня на мошенников, нужно запереться в черной коробке и никогда из нее не выходить. С большой вероятностью каждый из нас может нарваться на мошенников. Самое главное правило: нужно всегда подвергать сомнению абсолютно все. А если это что-то нестандартное, то двойному сомнению», — посоветовал Щельцин.

Эксперт просит внимательно изучить все детали полученных документов. Чтобы распознать обман, нужно включить хладнокровный режим. Посмотреть, от какого банка пришла квитанция. Понять, кто конкретно является отправителем. Вспомнить, в первый ли раз приходит это письмо. Необходимо сверить все реквизиты и понять, за что именно нужно заплатить.

«Чем больше вопросов задаст человек, тем больше он поймет, что это с тотальной вероятностью мошенничество», — порекомендовал специалист.

Щельцин подчеркнул, что в современном мире наши данные не могут быть в полной безопасности.

«Важный аспект, что сейчас огромное количество разных сливов баз данных, и у мошенников вполне может быть больше информации, чем у самого гражданина о себе», — предупреждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о новой схеме мошенничества в Telegram.