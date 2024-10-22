«Одежда впритык»: Анна Хилькевич жалуется на свой вес после родов

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 12 0

Актриса Анна Хилькевич не похудела после третьих родов

«Одежда впритык»: Анна Хилькевич жалуется на свой вес после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Звезда хочет вернуть себе прежнюю форму.

Актриса Анна Хилькевич совсем не похудела после родов. В этом она призналась в своих соцсетях.

Звезда сериала «Универ» отметила, что через месяц после родов ее вес составляет почти 55 килограммов, хотя, когда она была в положении, ее вес варьировался в пределах 64-65 килограммов.

«Я совсем-совсем не худею. А надо бы… Потому что вся моя одежда впритык», — поделилась актриса.

По словам Хилькевич, идеальный вес у нее будет, если она похудеет примерно еще на шесть-семь килограмм.

Анна Хилькевич и ее супруг бизнесмен Артур Волков стали родителями третьей дочери месяц назад. Они дали ей имя Оливия. Артистка писала, что девочка появилась на свет весом почти четыре килограмма и ростом 55 сантиметров. Ей тяжело справляться с малышкой, но старшие дочки всегда ей помогают.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Анна Хилькевич поделилась «фишкой» воспитания детей. По словам звезды, благодаря такому методу, дети смогут ощущать, что мама всегда рядом и близка с ними.

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