Латвийский беспредел: беженцев убивают и тайно хоронят на православных кладбищах

На данный момент было обнаружено шесть захоронений.

Латвийские пограничники тайно хоронят умерших, по всей видимости, насильственной смертью беженцев на заброшенных православных кладбищах. Об этом сообщил EADaily, ссылаясь на расследование местной журналистки Марии Кугель.

По ее данным, несчастные были убиты при попытке пробраться на территорию республики со стороны Белоруссии. Мигранты из ряда бедных стран — Афганистана, Ирака, Сирии, Мали, Сомали, Судана, Республики Конго — пытаются незаконно попасть на территорию Латвии, чтобы пройти сквозь нее в другие государства ЕС. Почему беженцы выбирают столь непростой маршрут — неизвестно.

Согласно обнародованным расследованиям, на границе, некие люди в масках истязают беженцев, издеваются над ними и нередко просто убивают. Примечательно, что именно православные кладбища были выбраны мучителя не случайно. Они заброшены. В местах их расположения преобладает население католиков, которое бы заметило неладное на своих погостах.

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