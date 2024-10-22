От хлеба до сока: в России снизились цены сразу на несколько продуктов

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Экономист Абрамов: цена на апельсиновый сок снизилась почти на четверть

От хлеба до сока: в России снизились цены сразу на несколько продуктов

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В прошлый месяц цена на товары увеличилась почти на 10%.

Стоимость апельсинового сока и белого хлеба снизилась в последнюю неделю октября после роста цен в прошлом месяце. Это маркер того, что инфляция в России замедляется. Об этом изданию Газета.ру рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю снизились цены на апельсиновый сок J7 (-16%) после их роста две недели подряд, на морковь (– 7,7%), куриные тушки (– 5,9%) и самый дешевый батон белого хлеба (-4,8%)», — указал экономист.

Подобные выводы Абрамов сделал благодаря Индексу Мишек, автором которого выступает. В него занесены 14 популярных продуктов у россиян. Список включает: мармелад, самый дешевый белый хлеб, морковь, самая бюджетная куриная ножка, апельсиновый сок  и прочее. Экономист подчеркнул, что ни один из более десятка продуктов за прошлую неделю не подорожал.

Именно по этим показателям Абрамов оценивает и динамику инфляции в стране, которая сейчас замедляется. Он отметил, что Индекс Мишек на прошлой неделе снизился более чем на 2,5%, хотя в сентябре наблюдалось увеличение до 9,3% год к году.

Ранее 5-tv.ru объяснил, почему так подорожало сливочное масло и когда оно подешевеет.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
Обмен опытом и взаимодействие: генпрокурор РФ выступил на саммите G20
11:27
Сбили по ошибке? Что известно об упавшем самолете в Судане, на борту которого могли быть россияне
11:21
Стало известно имя заказчика покушения на убийство Аликхаджиева
11:15
Пора переобуваться: когда менять резину на зимнюю
11:02
От хлеба до сока: в России снизились цены сразу на несколько продуктов
10:50
Собачий гардероб: как выбрать для питомца подходящую одежду на зиму

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Диетическая смерть: чем крайне опасна обычная жареная курица

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака