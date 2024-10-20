Конский ценник: почему так подорожало сливочное масло и когда оно подешевеет

У продавцов всегда готов ответ на этот вопрос. А в чем причина на самом деле?

Современное информационное общество живет по своим законам, которые мы до конца еще не осознали. Информация распространяется по Сетям и мессенджерам со скоростью света. И этим часто пользуются. В 2021 году возник необъяснимый дефицит гречки, которая, вроде как, закончилась, и надо было быстрее покупать.

В 2023 году на волне ажиотажа вокруг яиц десяток разменяли на упаковку в девять штук. Потом, правда, антимонопольная служба находила признаки сговора, но это было потом, когда волна спроса спадала и кто-то успевал сделать легкие деньги.

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Сейчас новая продуктовая истерика — сливочное масло растет в цене. Среди предлагаемых объяснений: мол, из-за ограничений на поставку растительных жиров в Россию. Но в сливочном масле не должно быть пальмовых ингредиентов, по идее. Или мы чего-то не знаем? В этом вопросе разобрался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Традиционная уловка — писать цену на товар за 100 граммов. А пересчитываешь и понимаешь — поговорка «зарабатывать на хлеб с маслом» заиграла новыми красками. На масло точно надо суметь заработать.

Есть города, где стоимость сливочного масла бьет все рекорды. Санкт-Петербург — здесь масло подорожало на 70%. В Казани на 30%, в столице и Ижевске на 20%. И такое же среднее удорожание по всей стране.

У продавцов всегда готов ответ на вопрос: «А почему так дорого?» Перечисляют все скопом — и иностранное оборудование, которое надо обслуживать, и отток дешевой рабочей силы, и увеличение затрат на корма. Но главная причина по их версии — в стране не хватает молока.

«У нас просто не успело молочное производство. Фермы не успели построить в нужном количестве, поэтому появился дефицит сырья, начало резко дорожать молоко и, как следствие, подорожало сливочное масло», — комментирует ситуацию фермер, сыровар, председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Производители убеждают, цена на масло не может быть низкой. На одну маленькую пачку надо около восьми литров молока. Чтобы сделать килограмм сливочного масла — уже понадобится от 25 до 40 литров молока. Даже если прикинуть, что оптовая цена литра 40 рублей, то получается не меньше тысячи рублей за килограмм сливочного масла.

Минимум. В реальности цена куда выше. Торговые сети не стесняются накручивать свою наценку до 70%.

«В данном случае нельзя исключать определенного сговора, и он может быть, как на уровне оптового звена закупки дистрибьюторов, так и на уровне торговых сетей, которые проводят согласованную политику по ценообразованию. И как раз монопольная служба, я думаю, с этим разберется», — рассказывает председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Антимонопольщики уже начали работу в регионах по выявлению необоснованного повышения цен, все-таки товар социально значимый.

Раньше производители сырье покупали у крупных европейских поставщиков, но из-за санкций эти поставки на молочные комбинаты прекратились. А своего, говорят, не так много, как требуется. Почти 90% «молочного» импорта закрывает Белоруссия. Одного масла последние три года вывозили по 110 тысяч тонн. Но аппетиты выросли, и серьезно.

«Сейчас растет ряд категорий, где используются сливки и используются и используется сливочное масло. Плюс в целом растет спрос, и это создает определенное давление на рынок. Потребление выросло примерно на восемнадцать процентов», — комментирует генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

И их надо оперативно закрыть. Вдобавок, у России есть экспортные обязательства: только в Китае отгружают молочку шесть десятков предприятий.

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«Мы развиваем активно экспорт, наша продукция экспортируется во многие дружественные страны. В последнее время экспорт только растет. В прошлом году Россия заняла 17 место в мире по экспорту пищевой продукции. В том числе это молочная продукция», — делится с нами председатель санкт-петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

На своего потребителя бизнес, конечно, ориентируется, но экспорт прибыльнее. Масло вообще товар биржевой. Вдобавок, с 1 января все расходы на транспортировку молочной продукции при экспорте поставщикам компенсирует государство. Условно, доставить масло, к примеру, из Петербурга в Москву для завода может быть дороже чем в Китай.

Производители жалуются — нет жиров, из которых тоже можно производить масло, якобы в стране не налажено их производство, поскольку все были заграничные, но не уточняют, какие именно.

В Петербурге проверили 19 марок масла, 14 образцов проверку провалили — фальсификат. Доля кислот, характерных для молока — менее трех сотых процента — то есть сливок там попросту нет. На пачке обещают 82% жирности, по факту 60%. Вкус, естественно, оставляет желать лучшего. Что за жиры в составе? Пальмовое мало и говяжий жир.

И даже на такое «как бы масло» цены выросли, что уж говорить о добросовестных производителях, часть из которых пока закрыли конвейерные линии в ожидании новых поставок сырья. Снижать цену планируют, увеличив поставки из дружественных стран. Как масла, так и молока. Весомая часть уже идет из Белоруссии, Киргизии, Азербайджана. А недавно Россельхознадзор разрешил двум компаниям из Ирана и Индии импорт сливочного масла в РФ.

Все это напоминает прошлогодний резкий скачок цен на яйца, когда их срочно стали закупать у Турции и Азербайджана, отменили пошлины и создали все условия, чтобы сделать золотые яйца снова обычными. Тогда получилось.