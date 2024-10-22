Российский проект: на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора

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На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проектированием и строительством станции занимаются специалисты РФ.

В Бангладеш на атомной электростанции «Руппур» завершили сборку реактора на первом энергоблоке. Специалисты установили все необходимые устройства внутри корпуса, блоки защитных труб и датчики пусконаладочных измерений.

Все это позволит перейти к следующему важному этапу — проведению гидравлических испытаний. По их результатам можно будет оценить работоспособность оборудования реакторной установки.

Станция «Руппур» — первая АЭС в Бангладеш. Она возводится по российскому проекту в 160 километрах от столицы — Дакки. Помимо проектирования и строительства, наша страна поможет ввести станцию в эксплуатацию и подготовит местных специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС. Голосование признано состоявшимся. Власти республики планируют возвести станцию к 2035 году.

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