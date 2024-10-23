Голландец, влюбленный в Сахалин: как уроженец Нидерландов променял Европу на Дальний Восток

Петер ван дер Вольф получил известность после того, как помог спасти китов, выбросившихся на сушу. Сейчас он мечтает стать гражданином России и дальше делать то, в чем хорошо разбирается.

Больше 20 лет назад он променял европейскую прописку на наш Дальний Восток и поселился в небольшой деревеньке: широкую известность на Сахалине уроженец Нидерландов Петер ван дер Вольф получил после того, как помог спасти китов, которые выбросились на сушу.

Но не только этим сегодня занимается иностранец. У себя на участке он открыл собачий приют, хоспис для старых лошадей, а еще лошадиную гостиницу. Вот только со всем этим скоро рискует расстаться — у Петера нет российского гражданства.

О человеке, влюбленном в Сахалин, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Эти взрослые лошади — им по 20 лет — Петера воспринимают, как вожака табуна: приветствуют покусываниями за спину, трутся, знают, что в кармане у него обычно есть «вкусняшка».

Голландец переехал на Сахалин 21 год назад за женой экологом, которой здесь предложили работу. Контракт закончился, супруга улетела, а Петер не смог. За пару лет на острове он создал хоспис для лошадей. К разводу на поруках у иностранца было уже трое скакунов.

«Я знал, что, если я уеду, некому будет смотреть, просто не смогут. Может быть, потому что у каждого есть своя семья, у каждого есть свои дела. Я понимал, что придется оставаться», — признается Петер ван дер Вольф.

Он спасает лошадей от работы с катанием детей в парках, забирает покалеченных из частных хозяйств. Недавно выхаживал кобылицу. Сейчас еще открыл лошадиную гостиницу. Консультирует фермеров, лечит животных и все это с одним единственным помощником.

«Одному тяжело, очень тяжело, помощь, конечно, нужна. В этом нелегком деле помощь нужна. Потому что лошадей надо кормить как ребенка — каждые три часа», — говорит помощник по хозяйству Дмитрий Максименко.

Однажды голландец прочитал новость о том, что на отливе в море у берегов Сахалина на отмели застряли киты. Он был на месте раньше спасателей и несколько часов поливал косаток из ведра буквально по пояс в холодной воде.

Позже Петера уже как эксперта стали приглашать на все операции по спасению китов. Так он побывал на Шантарах, объездил Сахалин, Камчатку и Курилы.

«Когда млекопитающие появятся, на это я уже больше десяти лет потратил. В 2016 году семья косаток застряла на Стародубце, и там была хорошая возможность показать и практиковать условия, как можно спасать и отпустить косаток», — вспоминает Петер.

Свою конюшню Петер перестраивал уже трижды — расширял и утеплял. А сам живет в маленьком тесном домике, больше похожем на склад. Встает с петухами, готовит на печи сначала собакам, потом себе. Лошадей ему показалось мало, поэтому рядом с зимником Петер построил еще и приют собак.

Сегодня у голландца только одна мечта — получить российское гражданство. Скоро заканчивается его вид на жительство, а оставить всех этих лошадей, собак орланов и китов — свой дом — не на кого.