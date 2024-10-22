«Устроили бунт»: боевики ВСУ отказались выполнять приказы в Донбассе

|
Евгения Романова
Евгения Романова 161 0

ТАСС: устроившие бунт боевики ВСУ в ДНР переброшены в Курскую область

«Устроили бунт»: боевики ВСУ отказались выполнять приказы в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Украинское командование быстро придумало им наказание.

Боевиков 116-й бригады территориальной обороны Украины, стоявшие под Курахово Донецкой народной республики, переброшены в Курскую область. Они перед этим устроили бунт, рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское командование за счет деморализованных боевиков пытается «хоть как-то исправить» сложившуюся ситуацию в Курской области.

Как прежде сообщала испанская газета El País, боевики 116-й бригады ВСУ отказывались выполнять приказы в Курахово. По данным издания, их перенаправили в Сумы, откуда противник ведет вторжение в Курскую область.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье. Плоты, на которых можно сплавлять и людей, и технику, собирают за семь минут.

Тема:
Курская область
22 окт
Артиллеристы отбросили ВСУ с их позиций на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
22 окт
Скопление техники ВСУ уничтожено в курском приграничье
22 окт
ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье
21 окт
Более 260 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области за сутки
21 окт
Истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
Более 310 боевиков, две станции РЭБ «Анклав»: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
19 окт
В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки
18 окт
В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в Курской области за сутки
18 окт
Авиация ВС РФ уничтожила в лесу бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
17 окт
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки
+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.09
-0.33 104.40
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
Против экс-члена Совфеда Арашукова возбудили дело о взяточничестве
13:02
Российский проект: на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора
12:52
Шор будет оспаривать результаты референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз
12:40
«Наша обыденность»: какую угрозу представляет микропластик у новорожденных
12:38
Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области
12:31
Южная Корея обсуждает отправку своих военных на Украину

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
Два льва в хрущевке: трагическая история советской семьи, державшей хищников в своей квартире
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Униженные и оскорбленные: в РФ отметили День защиты мужской нервной системы от насилия женщин

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака