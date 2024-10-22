«Устроили бунт»: боевики ВСУ отказались выполнять приказы в Донбассе

ТАСС: устроившие бунт боевики ВСУ в ДНР переброшены в Курскую область
Фото: www.globallookpress.com/Ashley Chan
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Украинское командование быстро придумало им наказание.
Боевиков 116-й бригады территориальной обороны Украины, стоявшие под Курахово Донецкой народной республики, переброшены в Курскую область. Они перед этим устроили бунт, рассказали в российских силовых структурах в беседе с ТАСС.
«Ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинское командование за счет деморализованных боевиков пытается «хоть как-то исправить» сложившуюся ситуацию в Курской области.
Как прежде сообщала испанская газета El País, боевики 116-й бригады ВСУ отказывались выполнять приказы в Курахово. По данным издания, их перенаправили в Сумы, откуда противник ведет вторжение в Курскую область.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье. Плоты, на которых можно сплавлять и людей, и технику, собирают за семь минут.
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