«Не соблюдены пропорции»: почему вещи из эпоксидной смолы могут быть опасны для здоровья

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Биотехнолог Панов: вещи из эпоксидной смолы могут содержать токсичные соединения

«Не соблюдены пропорции»: почему вещи из эпоксидной смолы могут быть опасны для здоровья

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не все компоненты в ее составе безобидны.

Эпоксидная смола может навредить здоровью из-за токсичных соединений в составе. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Причем опасность эта смола представляет как в жидком, так и в твердом состоянии. Все дело в выделении вредных химических веществ. Жидкая «эпоксидка» несет угрозу из-за одного из главных ее компонентов, который негативно влияет на работу эндокринной системы. Более того, значительно увеличивается риск развития опухолей.

«Но и в твердом состоянии смола является источником токсичных летучих соединений в случае, если не соблюдены пропорции объемов отвердителя», — предупредил биотехнолог.

Наибольшую опасность эпоксидная смола представляет для детей и подростков, ведь вредные вещества могут нарушить работу мозга и нервной системы. Кроме того, смолы содержат вещества, которые способны вызывать раздражения на коже и различные аллергические реакции. Все это чревато серьезными осложнениями вплоть до возникновения болезней дыхательных путей и печени.

По мнению биотехнолога, именно при несоблюдении технологии изготовления предметов из эпоксидной смолы человек может навредить своему здоровью. Вреда не будет при четком следовании инструкции и использовании качественных компонентов.

Ранее 5-tv.ru писал, как пластиковые бутылки отравляют воду на солнце.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Расчет пушки М-46 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
Линолеум с ПВХ покрытием может вызывать онкологию
5:20
«Шенген умирает»: Орбан и Фицо озвучили доводы против решения о предоставлении кредита Украине
5:00
«Не соблюдены пропорции»: почему вещи из эпоксидной смолы могут быть опасны для здоровья
4:40
Переговоры завершились «египетской ночью»: итоги первого дня саммита БРИКС
4:35
Создатель «Флибусты» сообщил о своей смерти в отложенном посте

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
«Прямо науськивал»: Лавров о предложениях Запада для Грузии начать войну против РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака