«Солнцепек» не оставил шансов пехоте ВСУ на Авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы ТОС «Солнцепек» на Авдеевском направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет тяжелой огнеметной системы поддержал продвижение штурмовых отрядов ВС РФ.
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поддержал наших штурмовиков на Авдеевском направлении, нанеся удар по позициям пехоты ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Разведка с помощью беспилотников обнаружила скопление живой силы противника на пути движения мотострелков.
Расчет «Солнцепека» ударил по «опорнику» 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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