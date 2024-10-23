«Солнцепек» не оставил шансов пехоте ВСУ на Авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 12 0

Опубликовано видео работы ТОС «Солнцепек» на Авдеевском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Расчет тяжелой огнеметной системы поддержал продвижение штурмовых отрядов ВС РФ.

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поддержал наших штурмовиков на Авдеевском направлении, нанеся удар по позициям пехоты ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведка с помощью беспилотников обнаружила скопление живой силы противника на пути движения мотострелков.

Расчет «Солнцепека» ударил по «опорнику» 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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