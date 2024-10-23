Солист Uma2rman Кристовский тайно обвенчался в Петербурге

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Солист Uma2rman Сергей Кристовский обвенчался с моделью Ксенией Кудашкиной

Солист Uma2rman Кристовский тайно обвенчался в Петербурге

Фото: Instagram*/kseniia.6273 и sergey_kristovsky

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Музыкант редко делится подробностями своей личной жизни.

Солист группы Uma2rman Сергей Кристовский обвенчался со своей избранницей Ксенией Кудашкиной. О событии артист рассказал в личном блоге в социальных сетях.

Таинство прошло в Исаакиевском соборе в Петербурге. На опубликованных кадрах возлюбленные, оба облаченные в белое, стоят у алтаря, держа в руках свечи.

Кристовский редко делится подробностями своей личной жизни. Известно, что Кудашкина младше музыканта на 16 лет. Они познакомились на горнолыжном курорте. Сейчас пара воспитывает сына Кузьму, который появился на свет в конце 2022 года. Также у артиста есть пятеро детей от предыдущих двух браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет Бари Алибасов в браке с седьмой женой.

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Солист Uma2rman Кристовский тайно обвенчался в Петербурге

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