«Я смотрю и завидую»: как живет Бари Алибасов в браке с седьмой женой

Продюсер Бари Алибасов рассказал об изменениях в жизненных приоритетах. Что теперь стало главным для шоумена, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бари Алибасов сменил профессию. Чем теперь занимается 77-летний продюсер? И как в семейном бизнесе участвует его новая жена? Удалось ли шоумену полностью восстановить здоровье после падения со второго этажа? И какое радостное событие скоро произойдет в семье артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

У Бари Алибасова семейная идиллия. После того как продюсер женился на своей помощнице Елене Калининой, он не перестает петь дифирамбы возлюбленной.

«Все, что она готовит, вкусно. Все можно есть и есть, и есть. Бесконечно. Я ей даже говорю: «Хватит, хватит есть». Я же уже весы с собой постоянно таскаю, лишь бы не перебрать, потому что все вкусно и вкусно»», — рассказал заслуженный артист РФ.

«С годами, извините, ты уже выбираешь человека не по каким-то ярким внешним параметрам. Не выбираешь какого-то сексуального партнера. Ты выбираешь человека по жизни, который о тебе будет заботиться, который тебе стакан воды принесет, который будет тебя лечить, ухаживать, кормить. Вот этим как раз сейчас и занимается его новая супруга», — выразил мнение светский журналист Олег Цуриков.

Брак с Еленой для создателя группы «На-На» седьмой. И впервые это простая женщина, не имеющая отношения к шоу-бизнесу. Среди предыдущих спутниц Алибасова была и актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В этих отношениях кипели итальянские страсти. Супруги то признавались друг другу в любви, то осыпали проклятиями и судебными исками.

Влюбленные расставались и вновь сходились несколько раз. Окончательный разлад произошел после того, как Алибасов выпал со второго этажа. Своей седьмой супруге шоумен в буквальном смысле обязан жизнью. Именно она выхаживала его после падения. Бари Алибасов тогда перенес сложнейшую операцию и не мог даже встать с кровати.

«Я вообще недвижимый был и неживой, практически труп. Не двигался, не шевелился. Ничего такого не было», — признался продюсер.

Врачи давали неутешительные прогнозы. Говорили, что Алибасов не сможет ходить. Но его сын нашел реабилитолога, которая сотворила настоящее чудо и подняла продюсера на ноги. Бари-старший так проникся к Елене, что решил на ней жениться. Свадьбу сыграли в начале этого года. И теперь шоумен под надежным присмотром круглосуточно.

«Я хорошо себя чувствую. Жив-здоров. Иногда бегаю, иногда прыгаю. Иногда хожу по Москве пешочком довольно далеко. Мне это нравится. Жизнь удивительная, в Москве особенно», — заявил продюсер.

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На прогулках Бари Каримовича всегда сопровождает жена. Они вообще стараются все делать вместе. А недавно даже нашли общее хобби — выпекают пряники. По словам шоумена, в детстве это было его любимое лакомство.

«Тогда ведь, в советское время, ни пряников, ни конфет, ничего не было. Мама домой привозила пряники, прятала куда-то в погреб, чтобы не съели сразу. Просто люблю пряники и хочу, чтобы пряников было много. А пряников много может быть только в одном случае: чтобы их было много дома», — рассказал Алибасов.

Когда о любви мужа к пряникам узнала Елена, она начала печь их для него каждый день. А потом решила, что на этом можно и зарабатывать.

Супруга отвечает за техническую составляющую, а Бари Алибасов — за творчество и креатив. С фантазией у скандально известного продюсера никогда не было проблем.

«Я ей предложил снимать разные образы, в природе не существующие. Например, собака и бабочка», — уточнил шоумен.

Если Елена что-то меняет в рецепте пряников, то первыми их дегустируют участники группы «На-На».

«Конечно, основательно мы тренируемся на группе „На-На“. Они перепробовали уже все. В группе „На-На“ же не только солисты. Это и звукорежиссер, и техник, и Танечка-костюмер. Мы на всех пробуем», — поделилась Калинина.

Участники коллектива рады за Бари Каримовича. Признаются: давно не видели его таким счастливым. Сын Алибасова тоже считает Елену идеальной спутницей для папы. Неужели седьмой брак шоумена окажется самым крепким?

«У папы с Леной невероятные отношения. Я смотрю и завидую. Чтобы в моем браке было столько теплоты и взаимопонимания», — отметил Бари Алибасов-младший.

«Я очень рад, что на самом деле, несмотря на все сложности, через которые в последнее время прошел Бари (и проблемы со здоровьем, о которых и мы тоже все знаем, и всякие другие приключения), тем не менее он сумел, видимо, найти какую-то точку душевного равновесия, точку гармонии», — выразил мнение журналист Артур Гаспарян.

Скоро семья Алибасова станет еще больше. Бари-младший готовится стать отцом во второй раз.

«Для меня внук — это только праздник. Принесли, показали, похохотали, повеселились, нацеловались», — заявил шоумен.

«Сроков-то мы еще тоже не знаем, но УЗИ мне младший показывал, фотографию прислал. Там видно уже: голова, такое все маленькое. Это новая жизнь, особенно сейчас, когда можно подсмотреть, еще когда он в животике, фотографию сделать. Это же замечательно!» — высказалась жена продюсера.

Бари Алибасов делится: он хоть и скучает иногда по былым временам, но с годами приоритеты поменялись. Если раньше шоумен получал удовольствие от шумных вечеринок и громких скандалов, то теперь предпочитает спокойные вечера в окружении близких. За чашкой чая с пряником.